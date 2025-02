Octopath Traveler 2 per PlayStation 4 o PS5 è in sconto su Amazon a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Octopath Traveler 2 per PlayStation 4 o PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 65%, porta il gioco a soli 20,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la versione PS4, ma la differenza è di pochi euro. Nel caso di PS5, invece, è il prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Octopath Traveler 2

Octopath Traveler 2 è un gioco di ruolo a turni che ci mette nei panni di otto riversi personaggi. Possiamo scegliere liberamente da quali partire, affrontando la storia da otto angolazioni diverse. Ogni personaggio ha le proprie capacità uniche, utili non sono per combattere ma anche per esplorare e interagire con il mondo e gli NPC in modo differente, risolvendo così missioni e ottenendo ricompense.

Il videogioco utilizza lo stile grafico ideato da Square Enix, noto con il nome di HD-2D: il mondo di gioco è tridimensionale, ma personaggi e oggetti hanno un'estetica pixel art 2D vecchio stile, il tutto però con la potenza tecnica dei giochi moderni per quanto riguarda effetti e illuminazione. Si tratta di un mix di modernità e classicità che può soddisfare diversi tipi di videogiocatori.