Marvel Rivals riceverà una modalità PvE? Un grande boss è stato trovato nei file del gioco

Ad esempio, il mese scorso gli utenti @RivalsLeaks e @RivalsInfo hanno suggerito che una modalità PvE fosse in fase di sviluppo , basandosi l'uno su informazioni provenienti da "una fonte" non meglio definita e l'altro su un tag nei file del gioco. Ora, però, abbiamo novità a riguardo.

Le novità sulla modalità PvE di Marvel Rivals

Informazioni più concrete sono arrivate di recente da @RivalsInfo e @X0X_LEAK, che hanno condiviso un video di una creatura che pare un calamaro gigante. Si ritiene che si tratti di un boss di una modalità chiamata "Crisi dell'Infinito" (Infinity Crisis, in originale). Potete vedere il contenuto nel video qui sotto condiviso tramite Twitter.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Difficile dire che tipo di creatura sia, visto che nel mondo Marvel vi sono svariate mostruosità marine. Inoltre, visto che non vi è un annuncio ufficiale a riguardo, non possiamo nemmeno sapere se tale modello poligonale sia definitivo: potrebbe essere un lavoro in corso che vedrà tante modifiche prima della pubblicazione, sempre che questa avvenga. Ciò che conta è che si tratta di un indizio sul fatto che ci siano ancora dei contenuti nuovi per il videogioco in arrivo.

Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose. Nel frattempo, vi segnaliamo una curiosità: la Donna Invisibile in Marvel Rivals viene usata per dimostrare che il gioco include i bot.