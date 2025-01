La Donna Invisibile in Marvel Rivals viene usata per dimostrare che il gioco include i bot

I bot, dovete sapere, sono una questione sulla quale i fan si sono un po' ossessionati nel corso delle settimane a partire dall'uscita. In molti ritengono che NetEase Games li usa per fare in modo che il giocatore si ritrovi contro avversari non particolarmente abili e quindi, vincendo, si diverta e continui a giocare. Ora, la Donna Invisibile sta aiutando i giocatori a segnalare come i bot siano presenti nel gioco.

Il video di Marvel Rivals che mostra i presunti bot

Nel video qui sotto (che nei primi secondi sembra andare a scatti, non è un problema di caricamento, tranquilli), potete vedere un esempio della situazione. La Donna Invisibile ha attivato il suo camuffamento e quindi gli altri giocatori non la possono vedere. Il giocatore si mette in un punto e blocca così il percorso degli avversari che non riescono a proseguire in quanto si bloccano contro l'eroina.

Bisogna ammettere che è difficile credere che quelli non siano bot, visto che un giocatore umano si renderebbe conto che qualcosa lo sta bloccando e quindi aggirerebbe l'ostacolo o - capendo che è la Donna Invisibile - cercherebbe di attaccare.

Senza una conferma da parte di NetEase, però, non possiamo dire in modo ufficiale che in Marvel Rivals vi siano dei bot o meno. In precedenza, altri giocatori hanno stilato una serie di "regole" che il gioco segue prima di mettervi contro dei bot.