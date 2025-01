Xbox Game Pass conferma un nuovo gioco disponibile direttamente al lancio questo mese

Emerge un nuovo gioco in arrivo nel mese di gennaio nel catalogo di Xbox Game Pass ed è un altro lancio al day one all'interno del catalogo del servizio: si tratta di Lonely Mountains: Snow Riders , in arrivo il 21 gennaio.

Una discesa sulla neve

Anche in questo caso, il gioco punta a bilanciare un'atmosfera alquanto rilassata con le difficoltà e le sfide della discesa con gli sci su piste innevate, cosa che risulta particolarmente a tema con la stagione.

Così come succedeva nel titolo basato su Downhill, anche in questo caso si tratta di trovare la strada da percorrere scendendo giù da un pendio, partendo dalla cima di una montagna per arrivare a valle.

"Sfreccia sulla neve profonda, pattina sui laghi ghiacciati e vola in aria con salti spettacolari, portando con te i tuoi amici", si legge nella descrizione ufficiale di Lonely Mountains: Snow Riders. "Scendete dalla montagna in squadra in modalità cooperativa, dividendovi con cura i checkpoint limitati, o gareggiate in una corsa a perdifiato verso la base in modalità versus".

Si tratta insomma di un gioco incentrato sugli sci, che consente di prendere parte a varie modalità fra singolo e multiplayer, cooperativo o competitivo, il tutto caratterizzato però da una particolare atmosfera data anche dallo stile grafico "low poly" adottato anche in questo caso.

Lonely Mountains: Snow Riders si aggiunge dunque alle uscite previste nella seconda metà di gennaio 2025 su Game Pass, che comprendono, tra i titoli confermati, anche Eternal Strands, Sniper Elite: Resistance e Citizen Sleeper 2: Starward Vector, mentre ricordiamo i giochi della prima metà del mese già annunciati e in parte disponibili.