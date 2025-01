Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi di gennaio, con il ritorno del classico Diablo

L'anno nuovo porta una prima ondata di titoli al Game Pass non propriamente sconvolgente in termini di novità, ma comunque molto interessante soprattutto per il livello Standard, protagonista di questa mandata. L'inizio dell'anno è sempre un periodo piuttosto calmo in termini di uscite e questo si riflette anche in questa lista che si limita soprattutto a recuperare titoli già pubblicati e proporli all'interno dei vari livelli dell'abbonamento Microsoft, ma non bisogna dimenticare che la seconda ondata si prospetta notevole, considerando che tra i giochi già confermati verso la fine del mese ci sono almeno tre novità di livello come Eternal Strands, Sniper Elite: Resistance e Citizen Sleeper 2: Starward Vector.

Per quanto riguarda i primi giochi in arrivo a gennaio su Game Pass, non ci sono nuove uscite, ma si tratta comunque di titoli interessanti anche grazie alla notevole varietà di generi ed esperienze proposte.

I primi giochi Game Pass di gennaio 2025

Si tratta di sei giochi di cui solo due rappresentano novità assolute per il servizio, ovvero Diablo che approda sul PC Game Pass e UFC 5 che viene aggiunto al vault di EA Play e diventa automaticamente disponibile anche per gli abbonati a Ultimate, in una mandata che serve soprattutto ad arricchire la sottoscrizione Standard. All'inizio di gennaio sono usciti anche Carrion e Road 96, i quali erano stati già annunciati insieme alle novità di dicembre. Vi ricordiamo peraltro i 6 giochi che lasceranno il catalogo il 15 gennaio, consigliando eventualmente di concentrarsi su questi nel caso vogliate finirli prima del loro abbandono.