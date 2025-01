Capcom parla dei motivi dietro l'enorme successo di Monster Hunter World, raggiunto senza snaturare la serie

In un'intervista concessa a IGN, il team di Capcom al lavoro su Monster Hunter Wilds ha parlato di come la serie è praticamente esplosa negli ultimi anni dal punto di vista commerciale, nonostante abbia da poco festeggiato il suo ventesimo anniversario. Sia chiaro, i numeri di vendita in passato non erano affatto bassi, ma con Monster Hunter World si è vista una crescita incredibile. Basti pensare che il gioco ha venduto 20,9 milioni di copie (27 milioni conteggiando il bundle Master Edition che include l'espansione Iceborne, laddove in precedenza il primato come capitolo di maggior successo era detenuto da Monster Hunter Freedom 3 del 2010 e Generations Ultimate del 2017, a parimerito con 4,9 milioni di copie.

Il director di Wilds, Yuya Tokuda, da questo punto di vista è d'accordo sul fatto che World è stato un punto di svolta della serie e che non tutti all'interno di Capcom credevano in un successo simile, viste le peculiarità della serie che fino a quel momento avevano conquistato solo una nicchia di pubblico in Occidente.

"Il loop di gameplay di un gioco come Monster Hunter, in cui i giocatori raccolgono ripetutamente materiali, è di natura agricola", ha detto a IGN. "Alcune persone mi hanno detto di ritenere che sarebbe stato difficile far risuonare questo aspetto con un pubblico globale".