La beta di Monster Hunter Wilds su Steam supera i 450.000 utenti connessi, meglio di World e Rise

Meglio di Monster Hunter World e Rise

Giusto per fare un paragone, Monster Hunter World e Iceborne hanno registrato un record massimo di 335.000 utenti contemporanei, mentre Rise e Sunbreak "solo" 231.360. Non solo, siamo vicinissimi anche al record assoluto per un gioco pubblicato da Capcom, che al momento appartiene a Capcom Arcade Stadium con 488.791 giocatori contemporanei.

Il Rey Dau nell'open beta di Monster Hunter Wilds

Insomma, i numeri di affluenza su Steam sono a dir poco eccezionali, per quanto chiaramente includono molti utenti che si approcciano per la prima volta alla serie per curiosità e non è detto che il gioco completo riesca a raggiungere gli stessi risultati. Ovviamente molto dipenderà anche dal livello di soddisfazione della community, che al momento, performance a parte, sembra generalmente molto alto.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio 2025. L'open beta attualmente in corso terminerà alle 03:59 italiane del 4 novembre, dunque avete ancora tutto il weekend per provarla. Nel frattempo, se ancora non l'avete fatto, si suggeriamo di leggere le nostre impressioni su questa versione di prova.