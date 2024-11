Lanciati i GameStop Pro Days, con offerte su giochi, accessori, usato e molto altro

I giochi più richiesti

Tra le promozioni da non perdere non potevano mancare i videogiochi, con i titoli per PlayStation 5 in prima linea. Tra questi, spicca EA Sports FC 25, l'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga calcistica, che ha conquistato il pubblico fin dal suo recente lancio.

Dragon Ball: Sparking! ZERO è una delle offerte da non perdere!

Non manca AstroBot, il popolare platform di Sony che tanti riscontri ha avuto nel corso dell'anno. Ancora più recente, Dragon Ball: Sparking! ZERO è tra i giochi più richiesti in assoluto, un capitolo completamente nuovo di una serie storica tratta dall'opera di Akira Toriyama.

Per quel che riguarda Nintendo Switch, troviamo in offerta l'ottimo Super Mario Bros. Wonder, un platform game che non può mancare nella libreria degli appassionati. Inoltre è in sconto anche The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, l'ultimo episodio della serie Zelda con protagonista per la prima volta la principessa Zelda stessa.