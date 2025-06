Prenotare Silent Hill f da gamelife e GameStop dà diritto a un regalo esclusivo: una splendida custodia steelbook che raffigura la protagonista del gioco, Shimizu Hinako, in un'inquietante versione priva del volto.

L'iniziativa è valida sia per i negozi fisici che online, ma attenzione: si tratta di una promo disponibile fino a esaurimento scorte, dunque vi suggeriamo di decidere in fretta qualora il regalo dovesse interessarvi.

Come potete vedere nell'immagine in calce, la custodia steelbook di Silent Hill f si pone come un gran bel pezzo da collezione per gli appassionati della saga Konami, stiloso e raccapricciante in egual misura, come da tradizione per questa proprietà intellettuale.

Considerando che solitamente extra come questo sono legati alle edizioni più costose, viene da sé che si tratta di un'occasione da non perdere per chi aveva già deciso di prenotare una copia fisica di Silent Hill f per PS5 o Xbox Series X|S.