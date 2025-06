Un trailer svela la data di uscita di Silent Hill f e le prime sequenze di gameplay

Non solo, alla fine del filmato abbiamo finalmente scoperto la data di uscita del gioco. E non è neppure troppo distante. Sarà disponibile a partire dal 25 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Vediamo le nuove sequenze di Silent Hill f

Silent Hill f è un capitolo molto particolare della saga, ambientato nel Giappone degli anni '60, precisamente nella misteriosa città montana di Ebisugaoka. La protagonista è Shimizu Hinako, una giovane ragazza che si ritrova a fronteggiare una nebbia inquietante che trasforma i dintorni in un incubo abitato da creature terrificanti chiamate Kera. Il gioco è scritto da Ryukishi07, famoso per le visual novel horror Higurashi no Naku Koro ni e Umineko no Naku Koro ni. Dal punto di vista artistico, il gioco esplora il concetto di "trovare la bellezza nell'orrore", con elementi di body horror che per certi versi ricordano le opere di Junji Ito.

Come accennato in apertura, il trailer mostra delle sequenze di gameplay, con Hinako che si separa dai propri amici per fuggire da dei mostri inquietanti. Possiamo vedere alcuni scontri contro queste creature, che a quanto pare sono in grado in inseguire e mettere sotto pressione costantemente il giocatore.

Viene mostrata brevemente anche una fase di esplorazione in cui dobbiamo raccogliere indizi e oggetti esaminando dei cadaveri, suggerendo la presenza anche di enigmi o comunque sezioni dove è necessario usare la materia grigia.