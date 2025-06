Il controller DualSense Starlight Blue per PS5 è disponibile in sconto su Amazon per un periodo limitato

Le caratteristiche del controller DualSense Starlight Blue per PS5

Come già detto, si tratta del controller "classico" per PlayStation 5, ma stavolta nella colorazione azzurra, chiamata Starlight Blue. Ovviamente parliamo di una semplice differenza estetica, dato che le caratteristiche principali restano invariate. Si tratta infatti di un controller wireless con grilletti adattivi e vari livelli di forza/tensione in base agli elementi con cui interagite in gioco.

La confezione del controller DualSense Starlight Blue

Tra i punti salienti troviamo anche il feedback aptico, in grado di reagire alle vostre azioni sostituendo i normali motori di vibrazione. Potete collegare le vostre cuffie preferite tramite jack da 3,5 millimetri. Inoltre, il controller è dotato di touchpad incorniciato da una striscia LED, nonché di un microfono incorporato.

