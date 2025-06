Bend Studio, il team di Days Gone, conferma i licenziamenti e lo sviluppo di un nuovo gioco

Il messaggio di Bend Studio

Il comunicato pubblicato da Bend Studio conferma queste indiscrezioni, ma solo in parte: non viene precisato il numero di persone licenziate, né se effettivamente è stato cancellato un gioco.

"Oggi abbiamo salutato alcuni membri incredibilmente talentuosi del nostro team mentre ci prepariamo alla transizione verso il nostro prossimo progetto", recita il comunicato di Bend Studio. "Siamo profondamente grati per il loro contributo, che ha plasmato ciò che siamo, e il loro impatto farà sempre parte della nostra storia.

"Questo è un momento difficile per il nostro team, ma abbiamo un enorme rispetto per tutti coloro che ci hanno portato fin qui. Guardando avanti, restiamo impegnati a costruire il futuro di Bend Studio con creatività, passione e innovazione nei titoli che realizziamo."

Fondato con il nome Blank, Berlyn & Co. nel 1993, lo studio è stato acquisito nel 2000 da Sony, diventando Bend Studio. Dal 1999 al 2007 ha lavorato alla serie Syphon Filter e successivamente ha realizzato Resistance: Retribution per PSP nel 2009, Uncharted: L'Abisso d'Oro nel 2011 e lo spin-off Fight for Fortune per PS Vita nel 2012. Nel 2019 ha pubblicato Days Gone su PS4, che, nonostante le oltre otto milioni di copie vendute, non è stato ritenuto un successo commerciale da parte di Sony, che ha rifiutato di realizzare un sequel. Nonostante ciò, ad aprile 2025 è uscito Days Gone Remastered, una versione rimasterizzata e ampliata per PS5.

Non è chiaro di cosa si tratti il prossimo progetto dello studio, ma a quanto pare i lavori sono appena iniziati, dunque probabilmente ci vorranno anni prima di saperlo.