Bend Studio di PlayStation starebbe licenziando il 30% del personale dopo aver cancellato un gioco

Il mercato dei videogiochi è denso di successi ma anche di insuccessi e in entrambi i casi pare che molti team di sviluppo debbano fare fronte a tanti problemi, primo su tutti il licenziamento di una fetta del personale. L'ultima compagnia colpita pare esser Bend Studio, uno dei team di PlayStation Studios.

Ricordiamo che Bend Studio è il team di Days Gone, lo sparatutto a mappa aperta apocalittico che non ha chiaramente avuto abbastanza successo da permettere allo studio di trasformarlo in una serie.