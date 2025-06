DLSS 4 è stato aggiunto a dei nuovi giochi, tra i quali Dune: Awakening e Stellar Blade

È stato anche annunciato che il DLC Indiana Jones e l'antico Cerchio: The Order of Giants sarà disponibile al lancio del 4 settembre, con full ray tracing e supporto per DLSS Ray Reconstruction.

Tutti i giochi aggiunti

Vediamo comunque nel dettaglio cosa aspettarci dai giochi cui è stato aggiunto DLSS con Frame Generation.

Stellar Blade: Sviluppato da SHIFT UP, Stellar Blade debutta su PC il 12 giugno con pieno supporto alla suite DLSS 4. Attivando DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex, i giocatori con schede GeForce RTX serie 50 possono raggiungere prestazioni eccezionali: fino a 540 FPS su RTX 5090, oltre 300 FPS su RTX 5080 e 5070 Ti, e oltre 260 FPS su RTX 5070, con latenza bassissima e grafica al top. In 4K con impostazioni al massimo, le prestazioni aumentano in media di 3,4 volte.

Indiana Jones e l'antico Cerchio: The Order of Giants: La nuova espansione dell'acclamato Indiana Jones and the Great Circle porta Indy a esplorare Roma, il Colosseo e i giardini del Vaticano a partire dal 4 settembre. Su PC GeForce RTX, i giocatori potranno vivere l'esperienza completa con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex, DLAA e full ray tracing.

Dune: Awakening: L'attesissimo MMO di Funcom è ora disponibile per tutti dal 10 giugno, dopo l'early access del 5 giugno. Ambientato su una versione incredibilmente realistica di Arrakis, Dune: Awakening supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex. DLSS Super Resolution può essere aggiornato tramite NVIDIA App al modello AI Transformer per una qualità visiva migliorata. In 4K, con impostazioni massime, le prestazioni aumentano in media di 4,9 volte.

Marvel's Spider-Man 2: Peter Parker e Miles Morales tornano con una nuova veste grazie a un aggiornamento che ha introdotto il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation per le RTX serie 50. Il titolo include già DLSS Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, DLAA, Reflex e alcuni effetti ray-traced.

MindsEye: Il nuovo thriller AAA di Build A Rocket Boy offre azione, guida e cinematiche di alto livello. Dal day-one supporterà DLSS 4 con Multi Frame Generation, insieme a Frame Generation, Super Resolution, DLAA e NVIDIA Reflex. Inoltre, i giocatori possono passare al nuovo modello AI Transformer di DLSS Super Resolution tramite l'app NVIDIA, ottenendo immagini ancora più nitide. Tramite NVIDIA App i giocatori GeForce RTX possono aggiornare il DLSS Super Resolution al nostro più recente modello AI Transformer.

Mecha BREAK: Sviluppato da Amazing Seasun Games, Mecha BREAK è uno shooter in terza persona multiplayer che permette ai giocatori di scegliere tra diversi mech e di combattere contro colossali macchine da guerra su terreni insidiosi. Dopo aver già dimostrato ottime prestazioni in beta con DLSS Frame Generation e Super Resolution, il gioco sarà ancora più veloce e fluido su GPU GeForce RTX serie 50. Arriverà il 1 luglio con supporto DLSS 4 dal day one.

REMATCH: Il 19 giugno arriva REMATCH, l'innovativo gioco sportivo 5v5 senza fuorigioco né falli, sviluppato da Sloclap (Sifu). In early access dal 16 giugno per le edizioni Pro ed Elite, il gioco supporterà DLSS 4 con Multi Frame Generation, oltre a DLSS Frame Generation, Super Resolution e NVIDIA Reflex.

Dragonkin: The Banished: Ambientato in un mondo oscuro corrotto dal sangue dei draghi, Dragonkin: The Banished ha ora ricevuto un aggiornamento che introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation per i possessori di RTX serie 50. DLSS Super Resolution può essere aggiornato tramite NVIDIA app al modello AI Transformer.