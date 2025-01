L'eShop di Nintendo Switch svela le dimensioni di Donkey Kong Country Returns HD e altri giochi in arrivo

L'eShop, lo store digitale di Nintendo Switch, è stato aggiornato e ora riporta le dimensioni del download di vari giochi in dirittura d'arrivo sulla console portatile della grande N, incluso Donkey Kong Country Returns HD, che sarà disponibile nei negozi a partire da giovedì 16 gennaio, e una stima di quelle di Xenoblade Chorincles X: Definitive Edition, in uscita il 20 marzo.

La remaster del platform uscito originariamente su Wii richiederà circa 8,515 GB per eseguire il download. Non un quantitativo esorbitante, ma comunque più alto di altre esclusive recenti per Nintendo Switch, come ad esempio The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e i suoi circa 5,5 GB.