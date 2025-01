La versione mobile di Delta Force è stata rinviata, ecco il nuovo periodo di uscita su iOS e Android

Stando al comunicato pubblicato su X, il motivo dietro questa decisione è quello di dare il tempo necessario agli sviluppatori per ottimizzare al meglio la versione per dispositivi mobile e offrire un'esperienza fin da subito soddisfacente per tutti i giocatori a prescindere dalla piattaforma su cui giocano, sia essa uno smartphone, una console o un PC da gaming.

Gli sviluppatori di Team Jade hanno annunciato il rinvio di alcuni mesi della versione mobile dello sparatutto free-to-play Delta Force . Il lancio su iOS e Android, in precedenza previsto durante i primi mesi del 2025, ora è stato posticipato all'estate . Non sembrano esserci cambi di programma per le versioni console per PlayStation e Xbox, che salvo imprevisti arriveranno durante il primo trimestre dell'anno.

Le parole di Team Jade

"Delta Force è, e continuerà ad essere, un progetto molto ambizioso. Questo ci porta ad alcune notizie riguardanti l'uscita del nostro gioco su dispositivi mobile. Dopo un'attenta revisione della nostra pipeline di produzione, abbiamo deciso che l'attuale pianificazione della pubblicazione della versione mobile non ci permette di offrire l'esperienza di alto livello che meritate. La versione mobile sarà lanciata nell'estate del 2025", recita il messaggio degli sviluppatori.

"Il gioco funziona già molto bene sui sistemi mobili, ma vogliamo prenderci tutto il tempo necessario per assicurarci che funzioni senza problemi su un'ampia gamma di dispositivi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nello stesso messaggio, gli sviluppatori hanno parlato anche dei piani per il futuro, promettendo che il 2025 sarà ricco di novità, inclusi cinque Operatori, "almeno" sette mappe inedite, con quelle già presenti che riceveranno "aggiornamenti significativi, nonché nuove armi, veicoli e funzionalità.

Delta Force è un ambizioso sparatutto multiplayer in prima persona free-to-play. Il gioco al momento è disponibile in beta su PC e include due macro modalità, ovvero Havoc Warfare, con scontri multiplayer 32 vs 32 su mappe di grosse dimensioni, e Hazard Operations, una modalità in stile extraction shooter dove i giocatori vestono i panni di vari operatori e dovranno vedersela contro altri giocatori e nemici guidati dall'IA per completare obiettivi di vario genere e recuperare bottino prezioso. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la campagna singleplayer "Black Hawk Down", ispirato all'omonimo film del 2001 di Ridley Scoot e rivisitazione di quella presente nel gioco Delta Force: Black Hawk Down. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro provato di Delta Force.