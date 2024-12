Delta Force, abbiamo provato l'ambizioso sparatutto di Tencent tra Battlefield ed Escape from Tarkov

A pochi giorni dal lancio della versione beta, che sarà disponibile per tutti i giocatori in forma gratuita, abbiamo provato Delta Force per scoprire quali siano le sue vere ambizioni, dato che ad occhio ci era sembrat0 un prodotto capace di far dimenticare ai vedovi di Battlefield ed Escape from Tarkov le rispettive passioni. Lo sparatutto cinese ci sarà riuscito?

Tra questi possiamo inserire anche Delta Force, una serie che contribuì alla crescita e all'evoluzione di tutto il movimento, ma che è poi rimasta inghiottita tra le sabbie del tempo, almeno fin quando Tencent non l'ha recuperata in qualche scatolone delle offerte di THQ Nordic. Il colosso cinese sembra avere tutta l'intenzione di aggredire il segmento degli sparatutto - solo qualche settimana fa ha lanciato Arena Breakout: Infinite - e ha richiamato dal congedo lo storico brand di NovaLogic, affidandolo alle cure di Team Jade, lo studio autore, tra gli altri, di Call of Duty: Mobile.

I primissimi anni duemila ce li ricordiamo, ancora oggi, come un'autentica età dell'oro per gli sparatutto in prima persona. Tra contaminazioni e influenze reciproche, in quel periodo furono diversi i grandi franchise ad uscire con le proprie gambe dal loro brodo primordiale, stabilendo degli standard che ancora oggi faticano ad essere abbandonati.

Se quasi ogni aspetto di Warfare è stato quindi preso in prestito da altri videogiochi, sul fronte delle mappe Team Jade ha saputo metterci del suo, recuperando e ricostruendo inoltre alcune delle storiche ambientazioni della serie Delta Force. Le mappe non sono moltissime - per fortuna tre nuove arene sono in arrivo in occasione del lancio - ma le abbiamo davvero apprezzate non solo per la cura con cui sono state realizzate, ma anche per un level design inaspettatamente efficace, che si adatta benissimo alle particolarità di Conquista.

Operations, l'extraction shooter secondo Team Jade

Se Warfare ha saputo conquistarci con la sua accesa somiglianza a Battlefield, la modalità che però è riuscita a rendere Delta Force straordinariamente popolare tra gli appassionati di FPS è Operations, quella ad estrazione, molto inflazionata nel giro degli streamer e dei creator.

La modalità a estrazione di Delta Force è più arcade, ma comunque adrenalinica

Team Jade ha avuto la bella idea di coinvolgere la community fin dai primissimi test di gioco, e mentre Escape from Tarkov ha perso un pizzico di popolarità sotto al peso degli anni e di alcune discutibili scelte di Battlestate Games, adesso è proprio Delta Force ad essere lo sparatutto ad estrazione più chiacchierato del momento. In realtà, questo primato è però poco comprensibile alla prova dei fatti, perché bastano poche ore in compagnia di Operations per capire che si tratta di un'extraction shooter alquanto ordinario, e del tutto in linea con quanto arrivato sul mercato fino a questo momento.

La logica è quella di sempre: si compare in un punto casuale della mappa con il proprio equipaggiamento - che, ovviamente, viene perso in caso di morte - per recuperare del bottino, eliminare eventuali nemici umani o gestiti dall'IA, e completare delle missioni offerte dai personaggi che si trovano nell'hub di gioco. Delta Force imbocca però un sentiero diverso, e sceglie di confezionare una formula molto meno ostile del solito. Qui è infatti possibile rianimare i compagni caduti a terra, il loot mostra il valore medio di ogni oggetto, e potranno essere utilizzati gli stessi operatori di cui vi parlavamo poc'anzi, che conservano ognuno le loro capacità esclusive.

Come ogni extraction shooter, anche in Delta Force il loot sarà la cosa a cui vorrete più bene

Si tratta quindi di un modello di gameplay molto più arcade, anche se si è rivelato comunque estremamente punitivo, considerata la difficoltà di molti degli scontri a fuoco di cui siamo stati protagonisti durante la prova. Morire anche qui è facilissimo, anche a causa dei boss di ciascun livello, che in più di qualche occasione ci hanno eliminato nel giro di qualche secondo, facendoci perdere tutto il bottino e l'equipaggiamento.

Insomma, quello di Delta Force non è l'extraction shooter più memorabile tra quelli che abbiamo provato, ma è forse quello capace di avvicinarsi di più all'ingombrante collega russo, almeno in termini di iniziative volte a cementificare la community. Vediamo come saprà svilupparsi in futuro, tuttavia già adesso siamo rimasti conquistati dall'idea dei MandelBrick. Questi sono oggetti che si nascondono per l'ambientazione, e permettono di ricevere degli equipaggiamenti avanzati, sempre a patto che si riescano a condurre in punti specifici delle mappe, che solitamente sono controllate dai giocatori più spietati. Indubbiamente una buona idea, una delle poche davvero inedite messe in campo da Team Jade.

Alcune delle mappe di Operations sono davvero ispirate

Durante questo incontro con Delta Force abbiamo purtroppo potuto provare un limitato numero di armi, ma volevamo spendere qualche parola sull'argomento. L'arsenale è uno dei fiori all'occhiello della produzione cinese, non solo perché i modelli sono tutti particolarmente ispirati e ben realizzati, ma anche perché ogni arma è personalizzabile fino all'estremo con una manciata di slot che possono accogliere mirini, silenziatori, e tante altre modifiche al corpo stesso del fucile. Tutto il sistema ricorda da vicino l'editor di Escape from Tarkov - che rimane ancora oggi ineguagliato in termini di profondità - e la buona notizia è che lo stesso si applica anche a Warfare, per la felicità di chi adora personalizzare il proprio arsenale.