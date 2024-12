Black Desert riceverà una versione nativa per PS5 e Xbox Series: vediamo periodo di uscita e miglioramenti

Queste build native offriranno una grafica migliorata, un gameplay più fluido e aggiornamenti delle prestazioni per garantire che il gioco funzioni senza problemi e sia adattato alle console attuali. Questo aggiornamento sarà gratuito per tutti gli attuali giocatori di Black Desert Console.

Le novità per Black Desert in arrivo

Secondo quanto indicato anche nel video che trovate qui sotto, lo sviluppo della versione PS5 è stato completato ed è prossimo alla certificazione della piattaforma, mentre lo sviluppo della versione Xbox Series X è attualmente in corso. Pearl Abyss prevede il lancio di entrambe le versioni nella prima metà del 2025, quando ci saranno ulteriori aggiornamenti per Black Desert Console.

Oltre allo sviluppo della build nativa per PS5 e Xbox Series X|S, Pearl Abyss ha confermato che il 12 dicembre Black Desert riceverà vari aggiornamenti per tenere impegnati i giocatori nel periodo in attesa del nuovo update.

Il 12 dicembre verranno aggiunti al gioco gli accessori di Kharazad e un sistema di scambio di accessori che permetterà ai giocatori di scambiare parti del set di accessori Deboreka per ottenere altre parti del set di cui potrebbero aver bisogno.

Inoltre, ci saranno ricompense giornaliere e potenziamenti per aiutare i giocatori. Gli oggetti benefici, come il Mythical Censer, e i potenziamenti aggiunti al gioco saranno attivi fino a marzo 2025. Tra questi, troverete un +50% di EXP per l'allenamento, +100% di EXP per l'agricoltura e +500% di EXP per il combattimento.

Ricordiamo infine che Pearl Abyss sta lavorando anche a Crimson Desert, che via abbiamo descritto come un folle vortice di caos, nel bene e nel male.