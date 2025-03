Black Desert ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series: c'è una brutta notizia per i giocatori PS4/Xbox One

I dettagli sulle versioni PS5 e Xbox Series di Black Desert

Prima di tutto, la buona notizia in caso non lo sapeste: si tratta di un aggiornamento gratuito. Quindi se possedete il videogioco su PS4, otterrete la versione PS5. Se invece possedete il videogioco su Xbox One, avrete la versione Xbox Series X | S.

Inoltre, il trasferimento dei dati è immediato e non rischiate di perdere i vostri progressi. C'è però una brutta notizia se siete ancora su PS4 o Xbox One. Appena la versione per attuale generazione sarà disponibile, quella di vecchia smetterà di ricevere supporto.

Lo scopo del team, con questa mossa, è di poter finalmente introdurre nuovi contenuti che erano bloccati dalle limitazioni dei vecchi hardware. Inoltre, su PS5 e Xbox Series X | S la stabilità e le prestazioni saranno migliorate, così che tutte le versioni del gioco abbiano un livello qualitativo simile.

Precisamente, tra i nuovi contenuti previsti sulle console di attuale generazione vi sono Ulukita e Deadeye. I dettagli però saranno condivisi più vicini all'uscita.

Se giocate su PC, magari con la versione gratuita che era stata regalata su Steam, non vi sono invece modifiche di cui tenere conto.