Steam regala questo enorme e famoso videogioco: se le prendete in tempo, sarà vostro per sempre

Si tratta nello specifico di Black Desert, l'MMORPG di Pearl Abyss , che - non per la prima volta - è disponibile in formato gratuito. Se però avete perso l'occasione in passato, ora potete rimediare ottenendo una copia PC in versione Steam.

Il periodo natalizio è ottimo per recuperare con gli sconti alcuni giochi di qualità, ma cosa ne pensate di ottenere qualche gioco a costo zero ? Su Steam ora potete acquisirne uno e renderlo vostro per sempre: basta aggiungerlo alla propria libreria e non sarà più rimosso, anche quando tornerà a pagamento.

Che gioco è Black Desert

Black Desert viene descritto come "un MMORPG d'azione a mondo aperto. Sperimentate combattimenti intensi e ricchi di azione, affrontate enormi boss mondiali, combattete insieme agli amici per assediare e conquistare castelli e allenatevi in professioni come la pesca, il commercio, il crafting, la cucina e molto altro ancora!"

Ricordiamo che questa è la versione rimasterizzata del gioco, con qualità grafica ottimizzata. Tra le caratteristiche più note del gioco vi è l'enorme livello di personalizzazione dei propri personaggi. Potete lavorare su ogni dettaglio per creare il PG perfetto per voi a livello visivo. Anche in termini di GDR avete modo di personalizzare il vostro guerriero al meglio, per poi esibirvi in combattimenti ad alto ritmo e anche in guerre PvP su larga scala.

Potete ottenere Black Desert gratuitamente su Steam. I requisiti minimi per giocare sono:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i3 (4th Generation)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970, Radeon RX 480

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Ricordiamo infine che ogni giorno Epic Games Store regala dei videogiochi.