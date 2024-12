Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi, vediamo come scaricarlo

Gli " oracoli a sei facce " a cui fa riferimento il titolo erano saggi in grado di sfruttare la magia delle antiche reliquie per incanalare il potere cosmico, che usavano per difendere il mondo. Un giorno, però, un cataclisma li ha sconfitti e fatti disperdere.

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi , 20 dicembre: si tratta di Astrea: Six-Sided Oracles , l'interessante roguelike dicebuilder sviluppato da Little Leo in cui, al comando di un manipolo di avventurieri, ci troveremo ad affrontare una serie di insidie legate al ritorno di una divinità malvagia.

Come scaricarlo?

Come detto, Epic Games Store sta regalando giochi tutti i giorni, come da tradizione per le feste natalizie, e cambiano dunque anche le "regole di ingaggio" visto che è possibile riscattare ogni titolo solo per ventiquattro ore rispetto alla solita settimana.

Scaricare e installare Astrea: Six-Sided Oracles, ad ogni modo, è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

Seguite le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione e potrete quindi scegliere se effettuare il download immediatamente o in un secondo momento: dopo il riscatto, il gioco resterà legato al vostro account Epic Games Store e potrete dunque scaricarlo e installarlo quando vorrete.

Come detto, avrete tempo per riscattare Astrea: Six-Sided Oracles soltanto fino alle 17.00 di domani, 21 dicembre.