PlayStation ha preteso pesanti censure a un gioco bishoujo per accettarlo su PS4 in Giappone

Entergram ha annunciato che il suo simulatore d'appuntamenti bishoujo Seifuku Kanojo 2 sarà pubblicato a gennaio su PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone. L'account ufficiale ha però svelato che le versioni non saranno tutte uguali. In particolare quella PlayStation è stata pesantemente censurata su richiesta di Sony, che ha inasprito le sue linee guida su contenuti suggestivi a sfondo sessuale.

Censure PlayStation

Seifuku Kanojo 2 (che possiamo tradurre in Fidanzata in Uniforme Scolastica 2) e il capitolo extra Seifuku Kanojo 2 SUMMER, sono dei simulatori di appuntamenti in cui il giocatore può fare amicizia e uscire con varie ragazze. Durante il gioco si vedono diverse immagini di ragazze anime in costume da bagno, vestite da conigliette e con indosso delle uniformi scolastiche.

Stando a quanto spiegato su X, alcune delle immagini più rivelatrici sono state rimosse o censurate dalla versione PlayStation 4, per rispettare gli standard etici della piattaforma. Sono stati modificati e rimossi anche alcuni testi, con relativi doppiaggi, sempre per lo stesso motivo.

In realtà alcune censure hanno colpito tutte le versioni. Ad esempio il "termometro dell'arrapamento" di Seifuku Kanojo 2, rappresentato da un cuore che si riempie durante le interazioni con le ragazze, è diventato "termometro dell'intimità".

Proprio a inizio 2024 PlayStation ha inasprito le sue linee guida sui contenuti per adulti, portando a un vero e proprio boom di giochi eroge pubblicati su Nintendo Switch, creando quindi una specie di ribaltamento epocale (le console di Nintendo sono da sempre considerate quelle più amichevoli con le famiglie). Il materiale censurato non è stato ancora svelato, ma immaginiamo che la rete non mancherà di analizzare ogni singola immagine di Seifuku Kanojo 2, quando uscirà su PS4 e Nintendo Switch il 23 gennaio 2025 (solo in Giappone). Il capitolo extra Seifuku Kanojo 2 SUMMER è attualmente giocabile gratuitamente su entrambe le console.