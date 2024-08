Sony inasprisce la censura sui giochi erotici per PS5, sviluppatori giapponesi scappano su Nintendo Switch

Negli ultimi tempi Sony ha rafforzato le sue censure contro i giochi erotici per PlayStation 4 e Playstation 5 , come quelli delle serie Omega Labyrinth e Super Neptunia, tanto che gli sviluppatori stanno iniziando a scappare su Nintendo Switch , con la casa di Mario che appare molto più aperta sull'argomento, tanto da averli accolti a braccia aperte.

Un mercato nuovo per Nintendo

L'argomento è stato sollevato dal post di un negoziante giapponese pubblicato su X, che contiene una foto con uno scaffale pieno di giochi erotici per Nintendo Switch.

Tra i giochi mostrati possiamo vedere RE:D Cherish, Da Capo III (D.C. III) e JINKI -Infinity-. Alcuni di questi giochi sono in realtà delle versioni censurate, come JINKI -Infinity- che è una versione meno spinta di JINKI -Unlimited-. Comunque sia, vedere una tale offerta fa capire quanto il genere dei giochi "eroge" sia apprezzato in Giappone, tanto da avere interi scaffali dedicati.

Il mercato giapponese è ormai da anni dominato dal settore mobile, ma il settore console va comunque molto bene. In particolare Nintendo Switch si è rivelata essere una console di enorme successo, con PlayStation 4 e PlayStation 5 che hanno fatto comunque dei buoni risultati. Tradizionalmente Nintendo viene vista come la compagnia più avversa ai contenuti non adatti alle famiglie, ma ormai non è più così.

È stata Sony stessa a lasciarle campo libero, applicando una politica di forte censura contro i contenuti per adulti, o quelli sessualmente ammiccanti, tanto da aver letteralmente ucciso serie come quella Senran Kagura.

Insomma, Nintendo si è presa un mercato, con riflessi che sono visibili un po' ovunque, senza dover fare praticamente niente. Pensate che anche il My Nintendo Store giapponese è ormai pieno di giochi eroge, che non trovano contrasto da parte della compagnia giapponese.