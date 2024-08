I risultati dell'ultimo trimestre di Embracer Group sono drammatici: -91% di vendite nette su PC e console

Embracer Group ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale corrente, terminato il 30 giugno 2024. Il calo complessivo è stato davvero drammatico , visto che si parla di vendite nette dei nuovi giochi crollate del 91% su base annua per il settore PC e console , ma ci sono piani per una futura ripresa. Terribile anche il quadro post ristrutturazione, che mostra una società dimezzata rispetto a due anni fa, con i dipendenti della compagnia che sono passati da 18.605 a 10.844 (-7.761), con gli studi interni che sono passati da 139 a 103 (-36) e con i giochi in sviluppo passati da 215 a 127 (-88).

Piano di recupero

La divisione della compagnia che ha fatturato di più è quella dei giochi da tavolo che, nonostante un calo del 3%, ha incassato 289,5 milioni di dollari. Seguono PC e console con 253 milioni di dollari (-34%) e mobile con 132,3 milioni di dollari (-3%).

Le vendite nette di nuovi giochi per PC e console sono diminuite del 91% rispetto all'anno precedente, raggiungendo solo i 13,9 milioni di dollari. A trainare il fatturato sono stati Homeworld 3, MotoGP 24, Gigantic: Rampage Edition e Oddsparks: An Automation Adventure. La compagnia ha attribuito il calo del segmento PC/Console alla mancanza di nuove uscite importanti e a un "confronto difficile" con lo stesso periodo dell'anno scorso, quando la società ha lanciato la hit Dead Island 2.

A sostenere le vendite sono stati i giochi di catalogo, cresciuti del 5%, per un totale di 158,6 milioni di dollari. I titoli più venduti sono stati Remnant II, Dead Island 2, Star Trek Online, Deep Rock Galactic, Neverwinter Online, Welcome to Bloxburg, Kingdom Come Deliverance, Marvel's Guardians of the Galaxy, SOUTH PARK: SNOW DAY! e AEW: Fight Forever.

Il piano di Embracer per migliorare la situazione è simile a quello di altri editori. Vuole infatti concentrarsi sulle sue proprietà intellettuali più importanti, quelle che solitamente rendono meglio.

Nell'anno fiscale attuale, che termina il 31 marzo 2025, Embracer prevede di pubblicare giochi come Disney Epic Mickey: Rebrushed, Titan Quest II, Killing Floor III, Gothic 1 remake, Hyper Light Breaker e Kingdom Come: Deliverance II. Quest'ultimo è stato recentemente posticipato all'11 febbraio 2025.

Altri giochi in arrivo includono Marvel 1943: Rise of Hydra (sviluppato esternamente, Plaion farà da editore), un progetto legato a Tomb Raider (sarà pubblicato da Amazon), Perfect Dark (sviluppato da Crystal Dynamics e Microsoft's The Initiative) e The Eternal Life of Goldman (sviluppato esternamente da Weappy Studio).