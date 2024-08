La data di uscita di Kingdom Come: Deliverance 2 è stata annunciata: è stato rimandato oltre il 2024

Come già sapevamo, alla Gamescom 2024 ci sarà modo di vedere di nuovo in azione Kingdom Come: Deliverance 2. Ora, però, Warhorse Studios - il team di sviluppo del gioco di ruolo d'azione medievale - ha deciso di svelare qualcosa in anticipo: la data di uscita.

Kingdom Come: Deliverance 2 sarà disponibile dall'11 febbraio 2025. Inizialmente il videogioco doveva essere pubblicato entro la fine dell'anno, ma gli autori hanno deciso di prendersi un po' di tempo extra.