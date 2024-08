Un altro grosso gioco di Xbox sarebbe in arrivo su PS5 e a breve dovrebbe esserci l'annuncio

Sembra proprio che presto Microsoft annuncerà la conversione per PlayStation 5 di un'altra grossa esclusiva Xbox. Almeno questo è ciò che vuole una voce di corridoio raccolta dall'insider Shinobi, solitamente molto affidabile, e riportata su X, cui hanno dato manforte diverse altre fonti. Insomma, non c'è niente di confermato ufficialmente, ma la possibilità che succeda è davvero concretissima, anche in virtù delle ultime politiche editoriali della casa di Redmond.