La data di uscita di Dragon Age: The Veilguard è stata svelata in anticipo

Questa sera alle 18:00 BioWare ed Eletronic Arts annunceranno ufficialmente la data di uscita di Dragon Age: The Veilguard , il nuovo gioco di ruolo d'azione. Peccato però che sviluppatore ed editore si siano fatti sfuggire una pubblicità per il videogioco in rete, svelando così in anticipo il tutto.

Il leak della data di uscita di Dragon Age: The Veilguard

L'informazione proviene da un breve video pubblicitario di Dragon Age: The Veilguard, nel quale vediamo un rapido mix di scene di combattimento e filmati narrativi. C'è spazio per Varric, Solas e i nuovi personaggi della saga. Alla fine vediamo la data di uscita, 31 ottobre, insieme all'indicazione che è possibile fare la prenotazione del gioco.

L'informazione - e il video - è stata condivisa in rete anche dall'utente Wario64, come potete vedere qui sopra.

Non è chiaro se il trailer della data di uscita che vedremo questa sera alle 18:00 sarà esattamente quello che è finito in rete prima del tempo o se si tratti di due filmati differenti. In ogni caso, l'informazione principale è oramai stata scoperta, quindi per molti "il problema è risolto".

Già sapevamo che il gioco sarebbe arrivato più o meno in tale periodo, quindi a questo punto era solo questione di fissare una data precisa. In attesa di altre presentazioni, vi segnaliamo che Dragon Age: The Veilguard inizierà in grande stile, i primi eventi sembreranno il finale di altri giochi.