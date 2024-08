Presto Square Enix potrebbe annunciare la versione Xbox Series X e S di Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI non è stato un grandissimo successo , ammettiamolo, ma è comunque l'ultimo capitolo di una delle serie più longeve del settore, quindi è chiaro che abbia una certa risonanza a prescindere dalle vendite. Stando all'insider NateDrake del forum ResetEra, solitamente molto affidabile, il Final Fantasy di Naoki Yoshida uscirà non solo su PC, ma anche su Xbox Series X e S, con Square Enix che starebbe per dare l'annuncio a breve . Alla Gamescom 2024 o al Tokyo Game Show 2024? Chi può dirlo. Magari potrebbe scegliere anche di farlo in un altro momento.

Una conversione necessaria?

Più precisamente, NateDrake ha scritto, in risposta a un utente che si lamentava del probabile annuncio di Forza Horizon 5 per PS5, chiedendo Final Fantasy XVI come risarcimento, che "Final Fantasy XVI su Xbox accadrà. Aspetta soltanto che Square lo annunci."

Naturalmente è giusto precisare che per adesso non c'è alcuna conferma ufficiale in merito, quindi stiamo parlando soltanto di voci di corridoio. Nondimeno sarebbe interessante vedere il gioco, per adesso esclusiva console di PS5, arrivare finalmente anche su Xbox. Si tratterebbe dell'ennesimo segno della morte del concetto di esclusiva sul mercato tradizionale (se non proprio morte, quantomeno del suo netto ridimensionamento).

Del resto Final Fantasy XVI deve monetizzare in qualche modo, visto che le vendite su PlayStation 5 pare che non siano state eccezionali, andando al di sotto delle stime dell'editore. Lo stesso è accaduto con il recente Final Fantasy VII Rebirth, segno che qualcosa deve cambiare nelle politiche di Square Enix, se non vuole vedere uno dei suoi marchi più prestigiosi sprofondare.