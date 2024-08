Dragon Age: The Veilguard inizierà in grande stile, i primi eventi sembreranno il finale di altri giochi

Dragon Age: The Veilguard proseguirà le avventure iniziate in Inquisition, il precedente capitolo della saga di BioWare. Il suo obbiettivo è certamente quello di superare quanto fatto in precedenza, sia in termini di qualità che in termini narrativi.

Proprio a questo riguardo, pare che l'inizio di Dragon Age: The Veilguard sarà talmente intenso da far sì che il finale di Inquisition in confronto sembri solo un piccolo evento di scarsa rilevanza.