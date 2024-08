Dragon Age: The Veilguard è come una promessa mantenuta, dice BioWare, parlando del finale di Inquisition

In un certo senso tutti i capitoli della serie sono il seguito del precedente , ma nel caso di The Veilguard è ancora più vero e, soprattutto, sin dall'inizio il team aveva deciso di proseguire quanto realizzato con la conclusione di Inquisition. Non vi è mai stata l'idea di abbandonare il tutto e ripartire da capo.

Le parole dei director di Dragon Age: The Veilguard

In un'intervista rilasciata a Edge Magazine, il director John Epler ha chiarito che The Veilguard serve per continuare la storia di Inquisition. "Il mondo esiste così com'è grazie a Solas", ha detto Epler. "Ha plasmato il mondo grazie al tipo di personaggio che era. Per me è questo che rende Dragon Age così interessante. Tutto può essere ricondotto a una persona che in qualche misura pensava di fare la cosa giusta".

Solas è così importante per il futuro del Thedas (il mondo di gioco di Dragon Age) che Epler afferma che il team aveva sin dall'inizio deciso che il gioco dopo Inquisition sarebbe stato incentrato proprio su di esso: "Lo abbiamo stabilito alla fine di Trespasser [ndr, il DLC di Inquisition]. Non avremmo mai potuto dire qualcosa del tipo: 'E ora passiamo a qualcosa di completamente diverso'. Volevamo mantenere quella promessa".

Per ora non conosciamo la data di uscita del gioco, ma il team sta svelando pian piano nuovi dettagli, come il fatto che Dragon Age: The Veilguard avrà un sistema di creazione dei personaggi più inclusivo.