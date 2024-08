Il controller DualSense di Astro Bot raggiunge cifre assurde su eBay, mentre Amazon apre la pagina prodotto

Il 9 agosto è stata resa disponibile la prenotazione del controller DualSense di PS5 in versione Astro Bot ed è successo quello che un po' tutti si aspettavano: il dispositivo è andato subito a ruba e ad accaparrarsi una copia non sono stati solo i fan ma anche i bagarini che hanno inondato piattaforme come eBay con unità in vendita a prezzi folli.

Parliamo di controller venduti tra i 100€ e i 300€ (a cui si somma la spedizione). Ovviamente sconsigliamo come sempre di sostenere i bagarini e, invece, vi consigliamo di tenere d'occhio le pagine di Amazon. Come potete vedere qui sopra, al momento il prodotto non è ancora in vendita su Amazon Italia, ma è stata creata la pagina e - speriamo in tempi rapidi - il DualSense di Astro Bot potrebbe diventare acquistabile.