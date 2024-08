Nella classifica di luglio del Regno Unito non c'è neppure un gioco del 2024 nelle prime 6 posizioni

Il 2024 a quanto pare si sta rivelando un'annata videoludica meno interessante per i giocatori inglesi rispetto agli anni scorsi. Questo perlomeno è quanto è possibile dedurre dalla classifica dei titoli più venduti nel Regno Unito a luglio sia in formato fisico che digitale, che guardando le prime posizioni potrebbe benissimo essere scambiata per una dello scorso anno.

Il podio, infatti, è formato in ordine decrescente da EA Sports FC 24, GTA 5 ed Elden Ring, quindi rispettivamente un titolo del 2023, uno del 2014 e uno del 2022. Per trovare un gioco uscito quest'anno bisogna scorrere la classifica fino ad arrivare alla settima posizione, dove troviamo EA Sports College Football 25, seguito da F1 24. Chiude la top 10 Luigi's Mansion 2 HD, di cui tuttavia non sono state conteggiate le copie digitali, quindi il piazzamento reale potrebbe essere più alto. Complessivamente sono stati acquistati 2,35 milioni di giochi a luglio nel Regno Unito, con un calo del 2,9% su base annua.