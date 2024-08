PS5 ha superato i 4 milioni di unità nel Regno Unito, con 31 settimane di ritardo rispetto a PS4

Al primo posto c'è invece Wii , che ha raggiunto questo risultato in 102 settimane, seguita da PS2 a cui sono servite 114 settimane. Si tratta comunque di dati indicativi che non offrono un quadro completo, considerando che il ciclo commerciale di una console è molto lungo. Ad esempio, Nintendo Switch è al settimo posto con 210 settimane, ma al momento è la terza console più venduta di sempre a livello globale.

Stando ai dati condivisi da GfK, PS5 ha superato il traguardo dei 4 milioni di unità vendute nel Regno Unito a 192 settimane dal lancio nei negozi. Ciò la rende la quinta console più veloce a raggiungere questo traguardo, ma con un distacco di 31 settimane rispetto a PS4 , che aveva toccato questa soglia in 161 settimane, per quanto va detto che quest'ultima non ha avuto problemi di scorte nei primi anni di vita.

PS5 batte tutti quanto a ricavi

Sempre dai dati di GfK apprendiamo che PS5 è la console che ha realizzato i maggiori ricavi con la vendite delle prime 4 milioni di unità. Parliamo di 1,846 miliardi di sterline, con un prezzo di acquisto medio di 460 sterline (al lancio la console in formato standard era venduta a 449 sterline, passando poi a 479 sterline nel 2022). I motivi principali sono il prezzo maggiore della console rispetto ai suo predecessori e il fatto che in quattro anni non ha subito tagli di prezzo. Anzi ha ricevuto addirittura un rincaro. Ad esempio, PS4, al secondo posto quanto a ricavi per le prime 4 milioni di unità vendute, aveva un prezzo di acquisto medio di 311 sterline.

PS5 e PS4 Slim

Vediamo i dati condivisi da GfK relativi alle console che più velocemente hanno raggiunto le 4 milioni di unità vendute nel Regno Unito: