Il GDR italiano Dragonero: L'Ascesa di Draquir ha una data di uscita su Steam

Gli sviluppatori indipendenti di Operaludica hanno annunciato la data di uscita di Dragonero: L'Ascesa di Draquir. Il GDR a turni italiano sarà disponibile su Steam a partire dal 26 settembre al prezzo di 19,99 euro. Per l'occasione Operaludica sarà al Makuhari Messe dal 26 al 29 settembre per il Tokyo Game Show 2024.

Non è finita qui, perché il team ha annunciato anche il DLC con la modalità "Master Mode", con il lancio in programma per l'ultimo trimestre dell'anno. L'espansione permetterà ai giocatori di creare e condividere dungeon e campagne personalizzate tramite Steam Workshop.