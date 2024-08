Dead Rising Deluxe Remaster presenta il suo gameplay con il commento degli sviluppatori

Gli autori hanno inoltre provveduto a limare alcuni degli spigoli dell'originale Dead Rising , consentendo ad esempio di completare determinate azioni mentre si sta parlando alla radio e di controllare la resistenza degli oggetti utilizzati come armi.

Strutturalmente il gioco sarà identico a quello del 2006, ma potrà contare su di una grafica portata a 4K e 60 fps , nonché su tantissimi miglioramenti che includono texture inedite per i personaggi, un maggior numero di espressioni facciali e dialoghi completamente parlati anziché solo testuali.

Il buon vecchio Frank

In arrivo il 19 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Dead Rising Deluxe Remaster sarà disponibile anche in formato fisico, ma bisognerà avere un po' di pazienza: Capcom ha annunciato che le edizioni retail faranno il proprio debutto l'8 novembre.

Come si può vedere qui sopra, in concomitanza con la pubblicazione della presentazione del gameplay sono arrivate anche tante nuove immagini di Dead Rising Deluxe Remaster, che illustrano diversi momenti della campagna.

In particolare si notano le meccaniche relative alla modalità foto, quella che Frank dovrà utilizzare per effettuare gli scatti che gli serviranno per il servizio che sta preparando, e alcuni dei folli boss che ci troveremo ad affrontare nel corso dell'avventura.