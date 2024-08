Roblox è stato bandito in Turchia, le accuse del governo sono gravi

Per questo Roblox ha dichiarato di essere attualmente al lavoro con le autorità turche per risolvere il problema, anche perché ci sono sviluppatori locali il cui reddito dipende interamente dalla piattaforma e con un ban rischierebbero di perdere tutte le proprie entrate.

Secondo l'indagine, inoltre, le politiche di Roblox relative ai contenuti inappropriati e le misure di supervisione esistenti sulla piattaforma digitale non sono sufficienti ad affrontare il fenomeno in maniera efficace.

Roblox è stato bandito in Turchia con l'accusa di sfruttamento minorile e contenuti inappropriati , formulata dal governo in seguito a un'indagine condotta dal ministero delle comunicazioni, che ha espresso preoccupazione in merito a una serie di segnalazioni.

Un fenomeno inevitabile?

Roblox è stato accusato di sfruttamento del lavoro minorile già diversi anni fa, ma in generale il fatto che sulla piattaforma siano presenti numerosi utenti di giovane età pone inevitabilmente una questione relativa alla sicurezza.

Uno dei giochi di Roblox

"Siamo impegnati a fare tutto il possibile per mantenere la nostra comunità al sicuro e condividiamo l'impegno dei politici globali a proteggere i bambini", hanno dichiarato i responsabili di Roblox in merito alla notizia del ban avvenuto in Turchia.

Peraltro sempre in Turchia di recente è stato bandito Instagram per ragioni simili, sebbene i due casi non siano collegati e le altre applicazioni prodotte da Meta non abbiano subito le medesime misure restrittive.