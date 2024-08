Steam presto potrebbe introdurre un filtro per le recensioni che nasconde quelle più inutili

L'opzione in questione si chiama "helpfulness system" (sistema di utilità) ed è stata avvista nelle scorse ore su Steam per poi sparire nel nulla, segno che forse è tutt'ora in fase di test. Come possiamo vedere nell'esempio qui sotto condiviso su Reddit, si tratta di un filtro che per l'appunto elimina le recensioni più inutili in base ai criteri del sistema.

Stando alle segnalazioni di diversi utenti su Reddit, pare che Valve a breve introdurrà un nuovo filtro per le recensioni degli utenti di Steam , che andrà a nascondere quelle ritenuti più inutili . Un'opzione in più gradita, che aiuterebbe i clienti che vogliono informarsi su determinato gioco prima di procedere all'acquisto proprio leggendo i pareri di chi lo ha già giocato.

Addio ai disegni in ASCII?

Sotto la casella per attivare questa funzione era presente il link "learn more", che tuttavia collegava ai giocatori a una pagina non ancora attiva del blog di Steam, rafforzando l'ipotesi che sia ancora in fase di sviluppo e non ancora pronta per un'integrazione totale.

Un'immagine che mostra il nuovo filtro delle recensioni di Steam

Al momento non è chiaro come funzionerà esattamente l'helpfulness system e con quali criteri agirà. Supponiamo che una volta attivato potremo dire addio ai disegni in ASCII, le recensioni con linguaggio troppo scurrile e forse anche a quelle puntano tutto sulla simpatia con battute di vario genere, ma senza offrire un vero parere informativo sul gioco. Non resta che attendere per saperne di più in merito.