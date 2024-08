Geoff Keighley ha annunciato che la campagna di Call of Duty: Black Ops 6 verrà presentata all'Opening Night Live della Gamescom 2024, con una demo che ne mostrerà per la prima volta il gameplay in azione.

"Call of Duty: Black Ops 6 sarà presente alla Opening Night Live della Gamescom 2024, martedì 20 agosto", ha scritto Keighley su Twitter. "Sintonizzatevi per la prima presentazione del gameplay della campagna, in diretta dalla Germania."

Da qui al lancio del prossimo ottobre, dunque, pare proprio che il nuovo capitolo della serie Activision approfitterà di ogni occasione utile per rivelare i propri contenuti e le proprie novità, come accaduto nei giorni scorsi con la modalità Zombie.

L'appuntamento con l'Opening Night Live è fissato al 20 agosto a partire dalle 20.00, ora italiana, mentre pochi giorni dopo, il 28 agosto, sarà la volta dell'evento Call of Duty NEXT con la presentazione del comparto multiplayer.