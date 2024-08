Call of Duty Black Ops 6 colpito dai leak: spuntano video e informazioni su mappe e Omnimovement

Ovviamente questi elementi potrebbero essere considerati spoiler, in un certo senso, dunque potrebbero rovinare la sorpresa per chi attende la presentazione ufficiale del gioco da parte di Activision, che arriverà con spiegazioni più approfondite probabilmente nel corso del Call of Duty Next dal 28 agosto.

Non possiamo riportato qui i documenti trapelati online, anche perché Activision sembra essere particolarmente attiva nel cercare ed eliminare tutto quello che è emerso finora, ma i dettagli emersi risultano comunque interessanti e fanno anche capire alcune novità in arrivo per il nuovo capitolo della serie.

Call of Duty: Black Ops 6 è stato vittima di alcuni leak che hanno fatto trapelare, nelle ore scorse, alcuni brevi video, immagini e in generale informazioni su diverse caratteristiche del gioco, come le mappe, le armi, il sistema Omnimovement e altro.

Diverse evoluzioni molto interessanti

Quello che è emerso su Omnimovement sembra veramente interessante: il nuovo sistema di movimento omnidirezionale di Call of Duty: Black Ops 6 consente, ad esempio, di lanciarsi a terra in avanti e indietro, girare la visuale in maniera più veloce, sporgersi automaticamente in modalità strife dalle coperture sia rimanendo acquattati che in piedi e modifica animazioni e movimenti della corsa.

Secondo l'utente X @betterthanalaix, che si è dimostrato decisamente attivo nel corso di questo leak, queste sarebbero poi le mappe multiplayer previste per il gioco:

Vorkuta Mine

Vorkuta

Catacomb

Flat

Dig

Babylon

Train Graveyard

Russian Base

Socotra 2

Hacienda alt

Strip mall

Red Card

Firing Range 2

Veiled

Canals

Island

Pillage

Radar

Stealth

Nuketown

In base a quanto visto finora, inoltre, sembra che l'interfaccia di Call of Duty: Black Ops 6 sia meglio organizzata rispetto alle precedenti, con un nuovo sistema di visualizzazione delle informazioni in grado di sfruttare maggiormente la verticalità, che risulta più chiaro.

Per il resto, abbiamo visto l'open beta fissata da Activision per il gioco in questione, e in tali dati potremo provarlo in maniera più approfondita.