Call of Duty: Black Ops 6 ha l'open beta fissata, ecco le date ufficiali della prova in arrivo

Activision ha annunciato le date ufficiali dell'open beta di Call of Duty: Black Ops 6, che si terrà in due fasi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, consentendo ai giocatori di poter provare diverse novità all'interno del gioco.

Come di consueto, la beta pubblica di Call of Duty: Black Ops 6 si svolge in due fasi con una ad accesso anticipato dedicata a coloro che effettuano la prenotazione del gioco e una standard, prevista alcuni giorni dopo e aperta a tutti giocatori che vogliano partecipare.

Queste sono dunque le date previste per l'open beta di Call of Duty: Black Ops 6:

30 agosto - 4 settembre in accesso anticipato

6 settembre - 9 settembre open beta

Si tratta dunque di un settembre all'insegna di Call of Duty, con il gioco che è poi previsto arrivare il mese successivo. Ricordiamo infatti che la data di uscita di Call of Duty: Black Ops 6 è fissata per il 25 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.