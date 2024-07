Spy x Family, ecco il cosplay di Yor Forger da Enako, la più famosa cosplayer giapponese

Spy x Family si conferma ancora come uno dei manga/anime del momento e questo, ovviamente, si riflette anche sull'attività delle cosplayer, vista la presenza anche di una protagonista femminile di grande fascino e carisma, come dimostra questo splendido cosplay di Yor Forger da parte di Enako, personaggio celebre in Giappone per quanto riguarda questa attività.

Yor è dei personaggi principali di Spy x Family, se non proprio la vera protagonista, almeno sul fronte della visibilità, anche grazie al suo aspetto grazioso che nasconde però una notevole letalità, a causa della doppia personalità che la caratterizza e che la accomuna anche agli altri personaggi principali della serie.

Yor è infatti ufficialmente, almeno di facciata, solo la giovane e affascinante moglie dell'agente speciale Loid Forger, il quale a sua volta conduce una doppia vita con la sua identità mantenuta segreta, ma è in verità anche un'assassina arruolata dall'entità Garden.