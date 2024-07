MSI Cyborg 15 in offerta per l'Amazon Prime Day: un laptop con NVIDIA GeForce RTX 4050 acquistabile a meno di 1000€!

Il Prime Day è arrivato e questo significa solo una cosa: è il momento giusto per acquistare i migliori prodotti tecnologici a prezzi veramente invitanti. Possiamo ad esempio trovare i migliori laptop in circolazione su Amazon Italia, come ad esempio due interessanti computer della linea Cyborg di MSI con le più recenti schede grafiche di NVIDIA .

I dettagli degli sconti dei laptop MSI Cyborg con schede grafiche NVIDIA

La prima proposta è quella dell'MSI Cyborg 15 A13VE-656IT che cala a soli 999€ su Amazon Italia, il prezzo più basso mai proposto su Amazon Italia. Si tratta di un modello perfetto per giocare con le giuste pretese grazie alla sua CPU Intel i7-13620H, che propone 10 core (6P+4E) e 16 thread, con una frequenza di boost fino a 4.90 GHz e 24 MB di cache. Il vero fiore all'occhiello è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di RAM di categoria GDDR6, la quale permette di ottenere un computer con l'accesso alle tecnologie NVIDIA più recenti, come DLSS 3, ray tracing, ray reconstruction e non solo.

Con questo notebook da gaming potete godervi al massimo il recente The First Descendant ad esempio, il nuovo free to play che sta spopolando a livello mondiale, anche grazie allo schermo IPS a 144 Hz così da poter godere della massima fluidità nei propri giochi preferiti.

Il computer propone poi un SSD da 1 TB (PCIe 4) e 16 GB di RAM di categoria DDR5. Questo modello supporta anche il WiFi 6, per una connessione stabile e veloce. Ovviamente propone anche preinstallato Windows 11 Home. Il layout della tastiera è completamente in italiano, così come la garanzia.

MSI Cyborg 15 AI A1VFK-005IT

Nel caso però vogliate fare un salto di qualità, allora potreste investire qualcosa di più e optare per il modello MSI Cyborg 15 AI A1VFK-005IT, che cala fino a 1.199€ su Amazon Italia, la cifra migliore mai proposta su Amazon Italia. Con questo modello potete ottenere uno schermo da 15.6 pollici in Full HD e 144 Hz, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD, layout italiano e Windows 11 Home preinstallato come nel modello sopra citato.

La vera differenza è legata alla scheda grafica, una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di RAM di tipo GDDR6 ed al processore Intel Core Ultra 7 155H, che garantiscono prestazioni ancora migliori per esperienze di gioco al top.