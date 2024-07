MSI Pulse 17: laptop con NVIDIA GeForce RTX 4060, mouse e zaino in sconto per l'Amazon Prime Day

Nei due giorni di offerte speciali del Prime Day 2024 di Amazon Italia vi è spazio per tanti prodotti interessanti ma tra i migliori in circolazione vi sono certamente i laptop MSI con schede grafiche NVIDIA . La promozione tocca vari modelli e ora possiamo vedere i dettagli sullo sconto per un portatile della linea Pulse, che viene proposto in bundle con uno zaino MSI e un mouse M99 Pro .

I dettagli della promozione per il bundle del laptop MSI Pulse

Iniziamo dall'elemento centrale in questo pacchetto speciale in promozione per il Prime Day: il notebook da gaming MSI Pulse 17 AI C1VFKG-048IT propone uno schermo di dimensioni generose, un 17 pollici in Full HD con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, la migliore tra i prodotti in promozione della linea MSI in questo momento. Sotto la scocca troviamo il performante Intel Core Ultra 7 155H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB GDDR6. Troviamo anche una RAM da 16 GB a 5600 MHz di tipo DDR5. Ovviamente il layout è in italiano e il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con un prezzo finale pari a 1.599€, questo laptop è perfetto per godersi i migliori giochi in circolazione come Alan Wake 2 con relative espansioni, sfruttando le tecnologie della linea 4000 per accedere a NVIDIA DLSS 3.5 & Full Ray Tracing.

La comodità del bundle è che include persino il mouse, un ottimo M99 Pro con tasti ed effetti RGB programmabili. Inoltre, otterrete anche lo zaino MSI Stealth Agent Backpack (con portachiavi Lucky Figure 20th) per trasportare comodamente il vostro laptop da gaming proteggendolo da impatti e danni.