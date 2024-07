ASUS ROG Strix G16, il laptop da gaming con NVIDIA GeForce RTX 4080 in offerta per il Prime Day di Amazon

In occasione del Prime Day, Amazon propone ASUS ROG Strix G16 e Zephyrus G16 ad un prezzo da non perdere.

Quando ci si trova in viaggio, i notebook da gaming sono senz'ombra di dubbio la soluzione vincente per poter giocare ai videogiochi di ultima generazione. Proprio alla luce di questo, in occasione del Prime Day, Amazon propone due offerte davvero interessanti per i notebook da gaming, con ASUS ROG Strix G16 e ASUS ROG Zephyrus G16 proposti a prezzi a dir poco incredibili. Se siete interessati ad acquistare ASUS ROG Strix G16 è sufficiente cliccare su questo indirizzo. In alternativa, se siete interessati ad acquistare ASUS ROG Zephyrus G16, vi basta fare click su questo indirizzo, o in alternativa cliccare sui box che trovate immediatamente qui sotto. ASUS ROG Strix G16 è disponibile su Amazon in offerta riservata ai clienti Prime a 2299 euro, con uno sconto del 30% rispetto all'originale prezzo di listino di 3299 euro. Si parla di 1000€ di sconto tondi tondi. Nel caso invece di ASUS ROG Zephyrus G16 è disponibile in esclusiva per i clienti Prime al prezzo di 2399 euro, contro i 2899 euro dell'originale prezzo di listino per un taglio del cartellino del 18%. Ricordiamo in entrambi i casi che i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, per cui sarà possibile beneficiare del servizio Prime per la consegna gratuita a casa.

ASUS ROG Strix G16: portabilità e tanta potenza Lo Strix G16 è un laptop ideale per il gaming, in grado di supportare anche i giochi più recenti. Uno sei suoi punti di forza è rappresentato dall'ampio display Quad HD da 16 pollici di diagonale, che vi permetterà di godere appieno dei videogiochi di ultima generazione senza perdere neanche il più piccolo dettaglio. Ottima anche la frequenza d'aggiornamento da 140 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità in ogni circostanza. Ma il vero punto di forza è ovviamente la GPU visto che in questo portatile troviamo la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria dedicata, che promette delle prestazioni a dir poco eccezionali. ASUS ROG Strix G16 Riuscirete così a giocare tranquillamente e senza nessun tentennamento a tutti i titoli di ultima generazione, come per esempio il tanto atteso action GDR Black Myth: Wukong, previsto in uscita per il prossimo 20 agosto. Potrete inoltre godere appieno delle più recenti tecnologie NVIDIA come il Ray Tracing e il DLSS 3.5, che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e il Ray Reconstruction permettono di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini.

ASUS ROG Zephyrus G16: design elegante e Meteor Lake Lo Zephyrus G16 è un portatile ideale per il gaming e la produttività. La qualità del suo display lo rende infatti perfetto anche per la produzione di contenuti. Grazie al suo processore Intel Core Ultra 7 con la nuova architettura Meteor Lake, il laptop si posiziona in modo naturale nella fascia più alta del mercato e grazie ai suoi 16 GB di RAM consente di avere una significativa potenza di calcolo. In questo caso troviamo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, che vi permetterà di giocare gli ultimi titoli del momento a dettagli elevati. ASUS ROG Zephyrus G16 Il punto di forza di questo modello risiede senz'ombra di dubbio nel suo design moderno ed elegante. Eccellente anche il monitor OLED da 16 pollici con risoluzione 2.5K, con cui potrete godere appieno di ogni esperienza videoludica dei prossimi mesi. Il notebook monta un SSD interno da 1 TB, perfetto per archiviare tutti i videogiochi in formato digital, con una notevole velocità sia in scrittura che in lettura.