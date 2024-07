I rilevatori della qualità dell'aria di Radoff sono ora a un prezzo molto interessante per il Prime Day 2024

Radoff, come ben saprete, è una MPI italiana nata nel 2018 e per anni ha lavorato a un complesso progetto: creare strumenti per essere consapevoli della qualità dell'aria indoor. L'inquinamento all'interno delle nostre abitazioni può creare infatti gravi problemi di salute, soprattutto quando si parla di radon, gas nobile radioattivo presente nelle rocce e nel suolo, che può accumularsi dentro gli edifici mettendo a rischio il benessere di chi lo respira. Il gas radon è la seconda causa di tumore polmonare al mondo, secondo l'OMS.

Il Prime Day è finalmente arrivato e gli appassionati di tecnologia sono alla ricerca dei prodotti più interessanti in sconto per sfruttare una promozione che potrebbe non ripetersi più. Le proposte sono veramente molte e tra le tante compagnie che si ritagliano il proprio spazio in questo evento su Amazon Italia emerge anche Radoff .

Radoff Now

Se siete in cerca di un dispositivo che vi permetta di monitorare la qualità dell'aria in modo comodo e in tempo reale all'interno delle vostre abitazioni, una buona soluzione è Radoff Now. Questo prodotto si collega direttamente all'app mobile e vi permette di vedere tramite iOS e Android effettivamente cosa state respirando dentro la vostra casa o nel vostro ufficio. Lo sconto per questo modello è del 23%. Radoff Now permette di analizzare il livello dell'AQI (Air Quality Index), la quantità di CO2 con un sensore a infrarossi, ma anche polveri sottili (PM1-PM2,5-PM10), composti organici volatili, temperatura, umidità e pressione atmosferica. Una caratteristica positiva sono anche le ridotte dimensioni, con un diametro di 125 mm e un'altezza di 59 mm.

Come funziona Radoff Now? È semplice: collegatelo al vostro Wi-Fi, scaricate l'app di Radoff e in pochi passaggi potrete fare la configurazione e vedere tutti i dettagli in tempo reale.

Radoff Now e l'app dedicata su uno smartphone

Infine, ovviamente il prodotto è stato creato pensando all'ambiente e il packaging è stato realizzato con materiali sostenibili e riciclabili.