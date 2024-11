EA Sports FC 25 è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico per il Black Friday 2024

Le offerte del Black Friday 2024 di Amazon sono un'ottima occasione per acquistare tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi, inclusi i videogiochi. Ad esempio, se siete patiti di calcio potrebbe farvi gola la promozione su EA Sports FC 25 , ora disponibile con uno sconto fino al 38% su tutte le console. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti. Il prezzo delle versioni console PlayStation e Xbox al momento è di 49,90 euro , con un risparmio di ben 30 euro rispetto a quello consigliato. La versione Nintendo Switch, invece, passa da 59,99 euro a 39,90 euro, con un risparmio di 20 euro. In tutti i casi, il gioco è venduto e spedito da Amazon.it.

Le novità di EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 è l'ultima iterazione della celebre serie sportiva calcistica di Electronic Arts. In continuità con i precedenti capitoli, anche quest'anno troviamo le classifche modalità Ultimate Team, Carriera e Clubs, oltre alla nuova modalità Rush ispirata al futsal che offre partite veloci e dinamiche.

Giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 25

Non mancano miglioramenti all'impianto grafico ma anche alle dinamiche di gioco. In particolare è stato introdotto FC IQ, un sistema di controllo tattico avanzato, che sfrutta l'intelligenza artificiale e dati realie per influenzare le tattiche di gioco e i movimenti in campo dei nostri giocatori. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di EA Sports FC 25.