S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è realistico o no? Un video confronta il gioco con i veri luoghi

La riposta ci arriva da un video comparativo tra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e... la realtà. ElAnalistaDeBits, noto canale che si occupa di comparazioni grafiche, ha messo a confronto la vera Chornobyl e il videogioco.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un ottimo gioco, visivamente di grande impatto, ma quanto è realistico ? Dopotutto è basato su luoghi reali e non su ambienti inventati, quindi è importante che il team abbia curato anche la precisione e si sia occupato dei dettagli.

Il video che confronta S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e la realtà

Nel filmato che potete vedere qui sotto dedicato a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, possiamo vedere varie aree del gioco, messe a confronto con una serie di scatti fotografici. ElAnalistaDeBits ha cercato di trovare nel videogioco l'angolo migliore per fare i confronti e permetterci di capire quanto bene è realizzato il videogioco.

Nel filmato vediamo vari luoghi, come il Palazzo della cultura, il parco di divertimenti, il Cafe Pripyat, l'impianto nucleare, l'hotel Polissya, il palazzo comunale e non solo. Tutti i luoghi sono stati realizzati in modo ottimo, con grande fedeltà visiva. Ovviamente ci sono delle piccole differenze, ad esempio nel posizionamento di alberi o di alcune macerie.

Dobbiamo sempre ricordare che, pur mirando al realismo, ci devono essere sempre dei dettagli che vengono adattati, per necessità produttive o di gameplay. Il confronto però dimostra che quanto realizzato è molto preciso.

Per saperne di più sul gioco nel suo complesso, potete leggere la nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.