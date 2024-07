Apple AirPods, con il Prime Day la seconda generazione è in offerta su Amazon

Gli auricolari sono sicuramente un accessorio importante nella vita quotidiana di tutti noi, sopratutto quando si è in viaggio o durante un allenamento, per poter ascoltare la propria musica preferita. Alla luce di questo Amazon, in occasione del Prime Day , ha quindi ben pensato di proporvi le Apple AirPods di seconda generazione in offerta con il 33% di sconto a confronto del prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarle vi basta cliccare su questo indirizzo , o fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Le AirPods di seconda generazione sono disponibili in offerta riservata per i clienti Prime a soli 94 euro , contro i 149 euro del prezzo suggerito in origine da Apple. Essendo vendute e spedite da Amazon potrete ovviamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita.

Musica per le tue orecchie

Il suono di estrema qualità è garantito dal chip H1, che è in grado di assicurare una connessione wireless stabile e a bassa latenza. L'autonomia è ottima, con una batteria in grado di garantire più di 24 ore totali grazie alla presenza della custodia di ricarica, con cui è possibile ricaricarle in ogni momento della giornata.

Apple AirPods di seconda generazione

Per non parlare della configurazione iniziale, davvero semplice e alla portata di tutti: riuscirete a collegarle al vostro iPhone (o altro smartphone) in men che non si dica. Gli auricolari di Apple capiscono in automatico quando vengono indossati, per poi mettersi in pausa nel momento in cui si rimuovono. Molto apprezzata anche l'integrazione con Siri, l'assistente vocale proprietaria di Apple, che consente di usare la propria voce per chiedere qualsiasi informazione.