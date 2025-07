Le cuffie HyperX CloudX Stinger II Core sono disponibili con Amazon Prime Day al prezzo minimo storico

In occasione dell'Amazon Prime Day, troviamo le cuffie HyperX CloudX Stinger II Core a soli 22,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 67,66 €. Si tratta inoltre del prezzo più basso di sempre, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto, come sempre, è venduto e spedito da Amazon , con la consegna prevista entro pochi giorni. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile effettuare il reso. Vediamo meglio le caratteristiche di queste cuffie affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie HyperX CloudX Stinger II Core

In questo caso si tratta delle cuffie di colore bianco. Questo prodotto presenta un'uscita AUX da 3,5 mm e il cavo è lungo 1,3 m. I driver da 40 mm esaltano le basse frequenze e isolano i rumori esterni, in modo da offrirvi un'esperienza più immersiva e coinvolgente. Inoltre, i comandi presenti sul padiglione vi permettono di regolare in un istante il volume delle cuffie, nonché di disattivare il microfono.

Cuffie HyperX CloudX Stinger II Core

Si tratta comunque di cuffie compatibili con i controller Xbox One e Xbox Series X/S. I cuscinetti sono in memory foam e sono rivestiti in morbido tessuto, in modo da garantire il massimo comfort anche in sessioni prolungate di studio, lavoro o gaming. Le cuffie pesano 275 g, microfono compreso. Se volete scoprire ulteriori offerte simili, vi invitiamo a consultare il nostro hub con altri sconti speciali.