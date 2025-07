Hai preso Switch 2 e vuoi fare scorta di giochi? Sfrutta questo bundle e prendi Street Fighter 6 e Bravely Default al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto per tutti i possessori di una Switch 2 che vogliono allargare la propria libreria: offerta attiva con risparmio dell'11% sul bundle con Street Fighter 6 e Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster per un costo finale e totale di 84,98€; è minimo storico! Puoi acquistare il bundle direttamente tramite questo link oppure sfrutta il box prodotto in basso per accedere alla promozione: Questa promozione, dunque, è rivolta a coloro che vogliono fare scorta di titoli per poter sfruttare al meglio la propria nuova console. Due giochi così diversi potrebbero attirare i possessori di una Switch 2 , entrambi di grande qualità e che permettono di variare l'esperienza.

Due grandi classici per due generi così diversi sulla tua Switch 2

Con Street Fighter 6 torna uno dei picchiaduro più amati di sempre che arriva direttamente su Nintendo Switch 2! Il gioco include tutti i DLC dei primi due anni e gira a 60 fps sia in modalità portatile che su TV. Tante modalità di gioco, alcune esclusive per Switch 2, ti aspettano insieme a 26 personaggi giocabili e 20 stage unici. Dai un'occhiata alla nostra recensione!

Con Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, invece, torna un grande classico degli RPG in una nuova veste. Grafica in alta definizione, interfaccia utente completamente ridisegnata e tante opzioni per personalizzare l'esperienza: puoi regolare la velocità del gioco e scegliere quanto spesso incontrare i nemici. Anche in questo caso, uno sguardo alla nostra recensione può far comodo per sapere di più.